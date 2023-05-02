Dragon Oil планирует крупные инвестиции в проекты Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Нефтегазовая компания "Dragon Oil" в ближайшие 15 лет намерена инвестировать не менее восьми миллиардов долларов США в проекты Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Об этом сказал генеральный директор Dragon Oil Али Рашид Аль Джарван на международном форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, прошедшем с 26 по 27 апреля в Дубае (ОАЭ).

Он отметил, что за более чем 20 лет совместной работы компания инвестировала более 8 миллиардов долларов в проекты по разработке нефтяных месторождений в Туркменистане и готова инвестировать как минимум столько же в ближайшие 15 лет.

Кроме того, гендиректор компании назвал трансформацию энергетического сектора и поддержку инициативы правительства Туркменистана по переходу на возобновляемые источники энергии одной из областей, где арабский бизнес может быть наиболее активным.

Dragon Oil - компания по разведке, разработке и добыче нефти и газа, полностью принадлежащая правительству Дубая. Основным производственным активом компании является контрактная зона "Челекен" в туркменском секторе Каспийского моря.