Туркменистан включен в проект ОЭСР в областях торговли и транспорта

БАКУ /Trend/ - Туркменистан в настоящее время включен в региональную работу по развитию частного сектора, торговли и транспортным связям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сказал Trend руководитель проектов по странам Центральной Азии отдела Евразии директората ОЭСР по глобальным отношениям и сотрудничеству Грегори Лекомт.

Комментируя области, в которых проводится в настоящее время работа, Лекомт подчеркнул, что Туркменистан является частью этапа мониторинга финансируемого ЕС проекта по улучшению правовой среды для бизнеса в Центральной Азии.

"В рамках этого проекта будет проведена оценка выполнения рекомендаций, сформулированных в 2021 году, и учтены последствия пандемии COVID-19 и ситуации в Украине для страны", - сказал он.

Лекомт отметил, что Туркменистан впервые будет включен в Индикаторы упрощения процедур торговли (ИУПТ) ОЭСР в рамках регионального проекта.

Отметим, что ОЭСР - это международное экономическое объединение, которое выступает в качестве координатора социальной, экономической и экологической политики ведущих индустриальных стран.