Туркменистан осудил теракт в России

БАКУ /Trend/ - Туркменистан осудил теракт в Московской области, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

"Туркменистан выступает с решительным осуждением террористического акта, произошедшего 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл» в г. Красногорске Московской области. Выражаем соболезнования и поддержку родным и близким погибших людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".