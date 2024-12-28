БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила рейсы в Москву.

Как передает Trend, об этом перевозчик сообщил на официальном сайте.

"Уважаемые пассажиры! Уведомляем Вас о том, что Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 отменены", - говорится в сообщении авиалиний.

Отметим, что ранее компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) также отменила рейсы по десяти направлениям в Россию.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.