Новый посол Пакистана приступил к работе в Узбекистане

2 августа 2017 17:45 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Новоназначенный посол Пакистана в Узбекистане Ирфан Юсуф Шами в среду передал копию верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову , сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Ирфан Юсуф Шами сменил на посту главы пакистанского дипломатического представительства Риаза Хуссаина Бухари, завершившего свою дипломатическую миссию в Ташкенте в июне.

В ходе встречи глава МИД Камилов и посол Шами обсудили состояние узбекско-пакистанских отношений, сотрудничество в сферах политики и безопасности с учетом полноправного членства Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества и углубления связей в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.

Стороны подчеркнули взаимный интерес к наращиванию сотрудничества на системной основе, и в этой связи высказались за согласование «дорожной карты» с включением в него конкретных двусторонних мероприятий, в том числе по активизации контактов между представителями деловых кругов Узбекистана и Пакистана в различных форматах.

На встрече состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международного и регионального характера.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Пакистаном были установлены в мае 1992 года. Отношения между странами регулируются солидным пакетом межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность более 60 предприятий с участием пакистанского капитала, в том числе шесть предприятий со стопроцентным иностранным капиталом, работающих в области производства текстильной продукции, бумаги, кожевенных изделий, продуктов питания, в транспортном секторе, аккредитованы представительства семи пакистанских фирм и компаний.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Афганистана
Узбекистан 15:48
Navoiyazot Узбекистана закупит запчасти для турбокомпрессора
Тендеры 15:43
Узбекистан реформирует работу органов статистики
Узбекистан 1 августа 16:46
Французская EDF спроектирует ТЭС в Узбекистане мощностью в 900 МВт
Узбекистан 1 августа 16:40
Временным премьер-министром Пакистана избран экс-министр нефти
В мире 1 августа 16:37
Идут вступительные экзамены в вузы Узбекистана
Узбекистан 1 августа 13:23
Оператор проектов «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане объявил тендер
Узбекистан 1 августа 10:38
Узбекский банк «Асака» в январе – июне увеличил активы на 29,8 %
Бизнес 1 августа 08:30
Национальная авиакомпания Узбекистана в январе-июне увеличила перевозку пассажиров на 4,3%
Бизнес 1 августа 07:49
Узбекэнерго завершило строительство ЛЭП к Кандымскому ГПЗ
Узбекистан 1 августа 06:51
В Узбекистане отменена продажа валютной выручки для экспортеров нестратегических товаров
Узбекистан 31 июля 20:05
Брат ушедшего в отставку премьера Пакистана станет его преемником
В мире 29 июля 16:50
Узбекистан раскрывает информацию о реализации государственного бюджета
Узбекистан 29 июля 14:09
Жертвами взрыва бомбы на дороге в Пакистане стали четыре человека
В мире 29 июля 11:39
Авиакомпания Узбекистана совершила первый беспосадочный рейс в Нью-Йорк
Узбекистан 28 июля 19:49
Верховный суд Пакистана отстранил от власти премьер-министра Наваза Шарифа
В мире 28 июля 11:27
Выставка промышленных товаров Таджикистана пройдет в Ташкенте
Таджикистан 28 июля 11:24
В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова
Узбекистан 28 июля 11:15