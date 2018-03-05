Президенты Узбекистана и Афганистана откроют конференцию по Афганистану в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Ташкентскую международную конференцию высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», запланированную на 26−27 марта, откроют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Афганистана Ашраф Гани.

Об этом сообщают в понедельник узбекские СМИ со ссылкой на МИД республики.

Согласно информации, для участия в конференции приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и спецпредставитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также руководители внешнеполитических ведомств Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Конференция в Ташкенте пройдет после второго заседания «Кабульского процесса», которое состоялось 28 февраля в столице Афганистана, и станет логическим продолжением предпринимаемых международным сообществом усилий по обеспечению мира и стабильности в Афганистане.

Ожидается, что участники форума выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» без выдвижения каких-либо предварительных условий.

По итогам конференции планируется принять Ташкентскую декларацию, в которой, как ожидается, будут отражены ключевые моменты.

«Выступая с инициативой о проведении Ташкентской конференции, Узбекистан не намерен ограничиваться ее проведением как разового мероприятия, а будет и далее прилагать активные усилия как на двустороннем, так и многостороннем уровнях по содействию мирному политическому процессу в Афганистане», — говорится в заявлении МИДа.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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