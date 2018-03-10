Соглашения между Узбекистаном и Таджикистаном служат стабилизации в регионе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Договор по энергетике между Узбекистаном и Таджикистаном поможет странам решить как энергетические проблемы, так и вопросы водных ресурсов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью узбекскому изданию Sputnik.

По словам эксперта, тема водных ресурсов в Центральной Азии всегда была очень болезненной, так как не удавалось найти компромисс между странами с избытком таких ресурсов и теми государствами, которые испытывали сложности в водоснабжении.

«На фоне общих угроз подобные соглашения служат хорошим инструментом стабилизации ситуации в регионе. Наконец-то начали решаться водные проблемы, которые столько лет омрачали отношения между странами Центральной Азии», — подчеркнул Жарихин.

Как сообщает издание, главная проблема, по мнению эксперта, заключалась в том, что страны долгое время не могли прийти к компромиссу по вопросу использования водных ресурсов. Но сегодня подвижки в этой сфере налицо.

«На примере договора между Узбекистаном и Таджикистаном мы видим, что страны получат взаимную выгоду. Таджикистан за счет новых каскадов сможет повысить производство электроэнергии и продавать ее, в том числе соседям, а Узбекистану это позволит перейти к более прогрессивным методам орошения земель, например, к капельным технологиям», — заключил эксперт.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9-10 марта находится с первым государственным визитом в Душанбе. Главы государств обсуждают все аспекты сотрудничества, включая экономику, гуманитарную сферу, энергетические проекты и пограничный вопрос.

Ранее сообщалось, что Таджикистан приступит к поставкам электроэнергии в Узбекистан в конце марта или начале апреля текущего года. Общий объем экспорта таджикской электроэнергии в соседнюю страну составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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