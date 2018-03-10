Соглашения между Узбекистаном и Таджикистаном служат стабилизации в регионе - эксперт

10 марта 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Договор по энергетике между Узбекистаном и Таджикистаном поможет странам решить как энергетические проблемы, так и вопросы водных ресурсов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью узбекскому изданию Sputnik.

По словам эксперта, тема водных ресурсов в Центральной Азии всегда была очень болезненной, так как не удавалось найти компромисс между странами с избытком таких ресурсов и теми государствами, которые испытывали сложности в водоснабжении.

«На фоне общих угроз подобные соглашения служат хорошим инструментом стабилизации ситуации в регионе. Наконец-то начали решаться водные проблемы, которые столько лет омрачали отношения между странами Центральной Азии», — подчеркнул Жарихин.

Как сообщает издание, главная проблема, по мнению эксперта, заключалась в том, что страны долгое время не могли прийти к компромиссу по вопросу использования водных ресурсов. Но сегодня подвижки в этой сфере налицо.

«На примере договора между Узбекистаном и Таджикистаном мы видим, что страны получат взаимную выгоду. Таджикистан за счет новых каскадов сможет повысить производство электроэнергии и продавать ее, в том числе соседям, а Узбекистану это позволит перейти к более прогрессивным методам орошения земель, например, к капельным технологиям», — заключил эксперт.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9-10 марта находится с первым государственным визитом в Душанбе. Главы государств обсуждают все аспекты сотрудничества, включая экономику, гуманитарную сферу, энергетические проекты и пограничный вопрос.

Ранее сообщалось, что Таджикистан приступит к поставкам электроэнергии в Узбекистан в конце марта или начале апреля текущего года. Общий объем экспорта таджикской электроэнергии в соседнюю страну составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку диэтиленгликоля
Тендеры 9 марта 20:32
Узбекистан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот
Узбекистан 9 марта 20:03
Узбекистан и Таджикистан ввели безвизовый режим
Узбекистан 9 марта 19:55
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку углеводородной продукции
Тендеры 9 марта 17:12
Узбекистан намерен привлечь корейские инвестиции для решения транспортных проблем
Бизнес 9 марта 13:00
Узбекистан и Таджикистан подпишут контракты на сумму более $100 млн
Узбекистан 9 марта 12:55
В Узбекистане изменены условия получения виз в ряд европейских стран
Туризм 9 марта 11:57
Узбекистан предлагает льготы корейским компаниям
Узбекистан 9 марта 11:07
"Росатом" рассматривает Узбекистан в качестве перспективного рынка
Энергетика 9 марта 09:41
Азербайджанские подрядчики могут принять участие в нефтяных проектах Казахстана (Эксклюзив)
Энергетика 8 марта 16:30
Узбекистанские производители табачной продукции будут финансировать спортивные проекты
Бизнес 8 марта 15:13
Узбекистан и Россия запустят проект по поддержке молодых предпринимателей
Бизнес 8 марта 11:50
Ташкентский аэропорт объявляет конкурс на закупку электролита
Тендеры 7 марта 19:19
Узбекистан и Корея обсудили торговые связи
Узбекистан 7 марта 18:45
Узбекские авиалинии обновят парк самолётов
Узбекистан 7 марта 16:38
Узбекские специалисты будут стажироваться в Гарварде и Университете Тафтса
Узбекистан 7 марта 13:01
Узбекский аэропорт объявил тендер на покупку сварочного материала
Тендеры 7 марта 12:41
Узбекистан намерен привлечь Adidas, Reebok и Nike в новую СЭЗ
Узбекистан 7 марта 12:12