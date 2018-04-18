В Узбекистане будут созданы новые ведомства в агропромышленном комплексе

18 апреля 2018 12:54 (UTC+04:00)

В 2018 году правительство Узбекистана намерено провести масштабную работу по созданию необходимых условий для развития сельского и водного хозяйства. Для решения проблем этой сферы президент Шавкат Мирзиёев предлагает создать ряд новых ведомств и центров, еще часть учреждений упразднят.

Об этом сообщает в среду Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ президента "О мерах по коренному совершенствования системы государственного управления сельским и водным хозяйством".

"Образовать Инспекцию по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее — Инспекция), ответственную за осуществление контроля за состоянием агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, исполнением требований законодательства и нормативных документов в данной области", — говорится в документе.

Кроме того, в Республике появятся Фонды по развитию сельского хозяйства и водного хозяйства. На базе Республиканского центра по семеноводству хлопчатника и Республиканского центра по семеноводству зерновых колосовых культур создадут Центр по развитию семеноводства, специалисты которого займутся системой подготовки и использования семян.

Ряд других ведомств к 1 августу предлагается упразднить, среди них — Государственная хлебная инспекция, Главная государственную инспекция по надзору за техническим состоянием машин и оборудования, Республиканская водная инспекцию «Узсувназорат» и другие. Сотрудников этих учреждений обещают обеспечить рабочими местами.

Ранее сообщалось о планах по созданию в Узбекистане филиала Астраханского государственного технического университета, который считается одним из ведущих российских сельхозинститутов.

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