Узбекистан примет участие в учениях ПВО стран СНГ в 2018 году

21 апреля 2018 13:23 (UTC+04:00)

Страны СНГ в 2018 году проведут совместные учения в рамках объединенной системы противовоздушной обороны, передаёт в субботу Sputnik Узбекистан.

Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

На заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казани присутствовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Стороны проанализировали ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года, согласовали совместные мероприятия на следующий год, одобрили проведение совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО "Региональная безопасность — 2018".

С предложением о проведении учений выступил Генштаб ВС Белоруссии.

Кроме того, в ходе заседания начальники штабов обменялись мнениями по военно-политической обстановке, проанализировали вызовы и угрозы странам СНГ.

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Azernews Newspaper
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