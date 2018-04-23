В Самарканде повысили стоимость проезда в автобусах

23 апреля 2018 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Самарканде проезд в автобусах с 20 апреля подорожал - с 900 до 1200 сумов, сообщают в понедельник узбекские СМИ.

Согласно информации, пользователи социальных сетей активно обсуждают этот вопрос. Они опасаются проблем со сдачей с больших купюр и спрашивают, вернет ли кондуктор остаток полностью, если передать ему 1500 или 2000 сумов. Один автор отмечает, что следовало бы подождать выпуска монет достоинством от 100 до 500 сумов. Другие шутливо отмечают, что «теперь и Самарканд стал Ташкентом», имея в виду возросшую стоимость проезда.

Отметим, что в последний раз цены на проезд в автобусах Самарканда поднимали в июне 2016 года. Тогда они повысились с 700 до 900 сумов.

Ранее сообщалось о планах правительства по внедрению в Узбекистане единых транспортных карт для всех видов общественного транспорта. Введение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) предусмотрено Концепцией развития автомобильного транспорта до 2030 года.

Официальный курс на 23 апреля – 8077,26 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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