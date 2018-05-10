Узбекистан и США вступят в новую эру стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15-17 мая 2018 года совершит первый официальный визит в США по приглашению президента Дональда Трампа, сообщает в четверг пресс-служба главы Узбекистана.

Согласно информации, стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Президент Узбекистана проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны и Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

По итогам официального визита предполагается принять Совместное заявление президентов «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства», подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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