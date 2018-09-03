Президент Египта посетит Узбекистан

Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси 4−5 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает УзА.

В ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым планируется обсудить перспективные направления развития узбекско-египетского сотрудничества и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров ожидается подписание значительного пакета межправительственных и межведомственных документов, предусматривающих укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической и торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта.

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