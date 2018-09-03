Президент Египта посетит Узбекистан

3 сентября 2018 10:44 (UTC+04:00)

Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси 4−5 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает УзА.

В ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым планируется обсудить перспективные направления развития узбекско-египетского сотрудничества и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров ожидается подписание значительного пакета межправительственных и межведомственных документов, предусматривающих укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической и торгово-экономической областях, в сферах туризма, науки, образования, культуры и спорта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита
Арабские страны 2 сентября 22:38
В городах Узбекистана появятся подвесные поезда из Китая
Узбекистан 1 сентября 17:33
В Узбекистане совместно с российской компанией изучают возможность увеличения добычи нефти
Узбекистан 1 сентября 17:07
SAP о сотрудничестве с банковским сектором Азербайджана и Узбекистана (Эксклюзив)
ИКТ 1 сентября 16:29
Шавкат Мирзиёев 3 сентября отправится с визитом в Кыргызстан
Узбекистан 1 сентября 16:28
Лукашенко поздравил Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана
Беларусь 1 сентября 11:47
Лента новостей
SOFAZ почти на 37% увеличил продажу долларов банкам
Бизнес 11:17
Турция оказывает поддержку решению нагорно-карабахского конфликта – Эрдоган
Турция 10:59
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является современным Шелковым путем - Эрдоган
Энергетика 10:54
Второй спутник Азербайджана будет поддерживать платформу вещания DTH
ИКТ 10:49
Новый министр энергетики Беларуси рассказал о стоящих перед отраслью задачах
Беларусь 10:40
Заместитель Си Цзиньпина по военной части посетит в Таджикистан
Таджикистан 10:37
Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС
Казахстан 10:32
Перестрелка в Стамбуле, есть погибший
Турция 10:29
Etihad Airways снижает тарифы на азербайджанском направлении
Бизнес 10:17