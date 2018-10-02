Узбекистан и Кыргызстан успешно продолжают делимитацию границы

2 октября 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 24-30 сентября 2018 года в городе Кызыл-Кия (Кыргызстан) прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы, передаёт во вторник "UzDaily.uz".

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в рамках встречи сторонами были рассмотрены итоги полевых обследований, а также продолжено описание оставшихся участков совместной границы.

По результатам переговоров был подписан протокол.

Напомним, что в рамках предыдущих переговоров было описано два участка в пределах Ферганской области Узбекистана по смежеству с Баткенской областью Кыргызстана (Шахимардан и Газнов).

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