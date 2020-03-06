Узбекистан отказался от госзаказа на хлопок

БАКУ/Trend/ - С момента урожая 2020 года Узбекистан начнет отказываться от госрегулирования плана производства, цены и плана обязательной продажи хлопка, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Кроме того, на 25 процентов снизится план по обязательной продаже зерна.

Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев, говорится в сообщении.

Начиная с 2020 года:

• государство отменяет план производства и реализации хлопка-сырца;

• отменяется закупная цена хлопка-сырца;

• производители хлопка-сырца получат право свободно выбирать зонированные сорта;

• сохранится система доставки и сертифицирования семян.

Согласно указу, в регионах, где нет хлопковых кластеров будет организована добровольная кооперация фермерских хозяйств с участием хлопкоочистительных предприятий, основными задачами которых определены:

• организация совместного использования членами кооператива машин, оборудования, транспортных средств, заводов;

• обеспечение членов кооператива сельхозтехникой, горюче-смазочными материалами, удобрениями, семенами, а также химическими и защитными средствами;

• организация производства, транспортировки, хранения, переработки и реализации готовой продукции;

• оказание агротехнических, бухгалтерских, консультационных, посреднических и других услуг членам аграрных объединений.

Согласно документу, начиная с 15 марта 2020 года будет внедрен новый механизм кредитования производства и переработки хлопка-сырца. Коммерческие банки будут предоставлять кредиты на покупку хлопка-сырца на срок до 12 месяцев для сбора хлопка и окончательного расчета.

Следует отметить, что существующая система кредитования приводит к созданию дебиторской и кредиторской задолженности между фермерами и поставщиками товаров и услуг, снижению качества продукции и услуг и искусственному росту цен.

Использование льготных кредитов и отсутствие свободного распределения средств привели к снижению производства хлопка на 15-20 процентов.

Цена покупки хлопка-сырца будет либерализована в результате отказа от установления цен. Появится возможность свободно пользоваться кредитами и свободно выбирать обслуживающие компании.

Экономический интерес фермеров увеличится. Структура сельскохозяйственных расходов будет диверсифицирована с акцентом на такие сферы, как наука и семеноводство.

Согласно документу АО «Узпахтасаноат» будет ликвидировано. В частности, в установленном порядке пакеты акции региональных акционерных обществ «Пахтасаноат» будут проданы кооперациям и субъектам предпринимательства.

Объявление ожидаемых (ориентировочных) цен на урожай следующего года к 1 декабря каждого года будет происходить на основе анализа цен розничного рынка, а ежеквартальные корректировки будут вноситься в эту цену на основе волатильности рынка.

В целях обеспечения рентабельности производителей хлопка в СМИ будет публиковаться рекомендуемая сумма одного килограмма хлопка-сырца до сбора урожая.

Также хлопок будет свободно продаваться на Республиканской товарной бирже по начальной биржевой цене, без 10-процентной скидки от начальной цены биржи.

Кроме того, запланировано создание кластеров по производству швейных и текстильных изделий с участием «Узпахтасаноат» и его предприятий в регионах республики.

Будет внедрена практика объявления цен фермерам до начала вегетации, что позволит фермерам увидеть экономический эффект от выращивания хлопка и, при необходимости, составить свой бизнес-план и мотивировать их оптимизировать свои расходы.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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