Ключевые приоритеты внешней политики обновленного Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Будучи приверженцем развития взаимовыгодных отношений со всеми зарубежными партнерами, Узбекистан концентрирует основные внешнеполитические усилия на наиболее важных сферах, определённых в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Данный документ формулирует ключевые приоритеты страны в сфере внешней политики, как то:

- укрепление независимости и суверенитета государства, дальнейшее укрепление места и роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений, вхождение в число развитых демократических государств, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства;

- укрепление международного имиджа Республики Узбекистан, доведение до мирового сообщества объективной информации о проводимых в стране реформах;

- совершенствование нормативно-правовой базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана, а также договорно-правовой основы международного сотрудничества;

- урегулирование вопросов делимитации и демаркации государственной границы Узбекистана.

В целом внешнеполитические приоритеты Узбекистана нацелены на построение стабильного, справедливого и демократического государства, продвижения внешней открытости страны и развития регионального и многостороннего взаимодействия.

«Базовые основы» внешней политики обновлённого Узбекистана

Приоритеты современной внешнеполитической деятельности страны лежат в плоскости указанных в «Стратегии действий» задач и находят свое отражение в практических шагах по разработке новых подходов к расширению связей на международной арене.

В этой связи разработан и принят ряд соответствующих программных документов, утверждены «дорожные карты» по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества со странами мира, среди которых Турция, Индия, Китай, Япония, Германия, Франция, Афганистан, Казахстан, Туркменистан и другие.

В ходе визитов на высшем и высоком уровнях осуществляется масштабная работа по продвижению проактивного, открытого, прагматичного и глубоко продуманного внешнеполитического курса, отвечающего национальным интересам страны и направленного на расширение связей с государствами ближнего и дальнего зарубежья.

Естественно, новые приоритеты и подходы потребовали коренной перестройки структуры внешнеполитического ведомства. Были созданы новые подразделения в МИД, открыты посольства в Беларуси и Омане, ряд генеральных консульств в городах России и Казахстана. Усилена экономическая составляющая дипломатической деятельности.

Сотрудничество на международной арене должно помочь решению задач по социально-экономическому развитию Узбекистана посредством изучения передового мирового опыта, налаживания связей с зарубежными странами, что внесет свой вклад в формирование максимально благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране.

В этом контексте внешнеполитическая стратегия Республики обрела новые акценты в сфере развития торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и привлечения иностранных инвестиций, передовых технологий в производство, расширения географии отечественного экспорта.

В результате в 2019 году вырос приток прямых иностранных инвестиций в нашу страну. Их объем составил 4,2 миллиарда долларов, что в 3,7 раза больше, чем в 2018 году.

По итогам первого полугодия текущего года, несмотря на все сложности и ограничения, связанные со сдерживанием распространения Covid-19, объем иностранных инвестиций в экономику Узбекистана составил 4,8 миллиарда долларов, в том числе прямых – 3,2 миллиарда долларов.

Этому также способствовало то, что впервые за последние 10 лет улучшились позиции страны в рейтинге кредитного риска Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» страна поднялась на 7 позиций и заняла 8-е место среди 190 государств по показателю регистрации бизнеса, вошла в число лучших стран-реформаторов.

Один из наиболее авторитетных журналов в мире – «Economist» (Великобритания) признал Узбекистан страной года - государством, где реформы с 2017 года осуществляются наиболее быстрыми темпами.

Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан 86 государств и упрощенный визовый режим для граждан 57 государств. В прошлом году страну посетили 6,7 миллиона иностранных туристов – на 4,7 миллиона, или в 3,3 раза больше, чем в 2016 году.

Проводимая новая внешняя политика Узбекистана получает достойную оценку международного сообщества. В частности, директор Центра военно-политических исследований Гудзоновского института США Ричард Вайц считает, что внешнеполитические инициативы Узбекистана открывают новые возможности для всей Центральной Азии. Республика продвигает повестку, в основе которой лежит идея совместного решения существующих проблем.

Научный сотрудник Евразийской программы Римского Института геополитических исследований (IsAG) Фабрисси Виельмини подчеркивает, что Узбекистан, находившийся долгое время в стороне от региональных процессов, сегодня действует по-новому. Ташкент, будучи сердцем региона, возвращает себе естественную роль стабилизирующего государства в Центральной Азии.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин также обращает внимание на то, что на данный момент в Центральной Азии трансформируется система межгосударственных отношений. По его словам, в последнее время Ташкент демонстрировал высокую активность по самым разным направлениям. Налицо признаки значительного оздоровления в отношениях между странами региона.

Новым шагом внешнеполитического курса Ташкента стала активизация на афганском направлении. Узбекистан заметно расширил двусторонние связи с Афганистаном, активно подключился к многосторонним усилиям по урегулированию афганской проблемы.

Крупным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в Узбекистан Президента Афганистана Ашрафа Гани, закрепивший «качественно новый уровень политических отношений и практического сотрудничества между двумя странами», включая договоренности по осуществлению крупных проектов строительства линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри и железной дороги Мазари-Шариф – Герат. В Термезе открылся Образовательный центр для афганских граждан. К настоящему времени 136 афганских студентов окончили обучение в Центре, из которых 96 - получили дипломы бакалавра по направлению узбекский язык и литература, 40 - прошли краткосрочные курсы по русскому языку, сельскому хозяйству и предпринимательству. Сегодня некоторые из них работают в парламенте, министерствах и ведомствах страны, преподают в вузах Афганистана, ведут самостоятельный бизнес.

Ташкент инициировал и провел международную конференцию высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», внесшую важный вклад в начало мирного процесса.

24 января текущего года Президент Республики Узбекистан в своем Послании Олий Мажлису выдвинул на передний план вопросы осуществления широкомасштабных демократических преобразований и структурных реформ, направленных на решение стратегических задач по модернизации страны в ближайшие годы.

В Послании обозначены главные приоритетные направления внешней экономической политики. Объявление «Года развития науки, образования и цифровой экономики» подчёркивает необходимость создания общества и инфраструктуры Узбекистана, способных конкурировать во всех сферах.

Для этого прежде всего необходимо воспитать высококлассных специалистов, в том числе в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности на основе использования передового зарубежного опыта, современных инновационных, педагогических технологий и научных разработок, эффективной координации деятельности образовательных и научно-исследовательских учреждений страны.

Президентом также уделено большое внимание развитию науки с использованием зарубежного опыта и налаживанию сотрудничества с зарубежными университетами и научными центрами.

Обновлённые приоритеты

Важным приоритетом внешнеполитического курса Узбекистана является формирование сбалансированной системы стратегического партнерства и сотрудничества с ведущими государствами мира и международными организациями. Такой подход призван обеспечить эффективное решение задач модернизации экономики, поддержание стабильности и безопасности, создание благоприятных условий для сотрудничества в Центральной Азии.

Благодаря контактам на высшем уровне Ташкент вывел на принципиально новый уровень отношения с ведущими странами мира. Последовательно развивается многоплановое стратегическое партнерство и союзнические отношения с Российской Федерацией. Заключенные ранее договора о стратегическом партнерстве, о союзнических отношениях, а также Декларация об углублении стратегического партнерства между РФ и Узбекистаном наполняются новым содержанием и реализуются практически.

На качественно новый уровень вышло стратегическое партнерство Узбекистана с Соединенными Штатами Америки, развивающееся сегодня устойчиво и предсказуемо на основе принципов равноправия, взаимного уважения, доверия и учета обоюдных интересов. Дальнейшие усилия сторон должны быть направлены на поиск взаимовыгодных направлений стратегического партнерства.

Отношения с Турецкой Республикой выведены на стратегический уровень. Всестороннее укрепление и развитие узбекско-турецких отношений полностью соответствует новому внешнеполитическому курсу Узбекистана. При этом общность языка, религии, традиций и обычаев с турецким народом формирует прочный фундамент для всестороннего углубления и расширения сотрудничества, основанного на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Ярким свидетельством активизации стратегического диалога стал официальный визит 19-20 февраля Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Узбекистан укрепляет стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой как с близким региональным соседом и дружественным государством, играющим одну из ключевых ролей в мировой политике и экономике.

Аналогичные достижения в укреплении стратегического партнерства с Республикой Корея наблюдаются по всему комплексу вопросов двусторонних отношений. Интересам Узбекистана отвечает активное привлечение прямых корейских инвестиций и передовых технологий, льготных кредитов и финансово-технического содействия для реализации высокотехнологичных проектов в сферах промышленности, энергетики, развития инфраструктуры, автомобилестроения, науки и инноваций, здравоохранения и туризма.

На принципиально новый уровень выходят отношения Узбекистана с Египтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Катаром, Оманом, Бахрейном, Иорданией, Алжиром и другими ближневосточными странами. Надо отметить, что развитие и укрепление взаимовыгодных и всесторонних отношений с государствами Ближнего Востока остаётся одним из приоритетов внешней политики Узбекистана.

Использование потенциала международных площадок

Новый внешнеполитический курс проявляется в активизации взаимодействия и укреплении позиций Узбекистана в региональных и международных организациях.

Узбекистан традиционно придает важное значение развитию диалога и сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. В последние годы удалось повысить уровень взаимодействия с ООН и ее институтами, в том числе Управлением верховного комиссара по правам человека и Советом по правам человека.

Особое внимание Узбекистан уделяет укреплению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств.

В Послании Олий Мажлису, говоря о стратегии первого председательства страны в СНГ в 2020 году, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил: «Мы задействуем все возможности для расширения экономического сотрудничества в Содружестве, повышения результативности принятых организацией решений и дальнейшего укрепления гуманитарных связей между странами-участницами». На сегодняшний день Узбекистан повысил уровень своего национального координатора в СНГ с заместителя министра иностранных дел до заместителя премьер-министра, возобновил свое участие в Экономическом совете СНГ.

Приоритетом внешней политики Узбекистана является развитие и укрепление связей с тюркскими странами. В сентябре 2019 года страна вступила в Тюркский совет (Совет сотрудничества тюркоязычных государств). В долгосрочной перспективе Тюркский совет должен стать субрегиональным объединением, своеобразным механизмом регионального сотрудничества в обширном пространстве между Европой, Ближним Востоком, Кавказом и Центральной Азией.

Активизация сотрудничества с организацией открывает для нашей страны новые возможности развития многоплановых связей как с соседними государствами, так и внерегиональными близкими партнерами (Турция, Азербайджан). Участие в работе организации в качестве постоянного члена придаст Ташкенту дополнительные политико-дипломатические ресурсы для широкого продвижения своих инициатив на международной арене, а также укрепит международный авторитет и статус страны в качестве одного из центров тюрко-исламской цивилизации.

За относительно короткий по историческим меркам срок Шанхайская организация сотрудничества сформировалась в качестве влиятельной, авторитетной международной структуры. Узбекистан рассматривает ШОС как инструмент для сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной преступностью.

Для Узбекистана приоритетом также остается активизация деятельности ШОС в области экономики, в том числе, строительстве и реконструкции транспортных коммуникаций, развитии контактов с другими государствами и международными структурами, заинтересованными в сотрудничестве с Организацией.

Узбекистан развивает последовательное взаимодействие и с Организацией исламского сотрудничества и рассматривает ее как эффективный форум, нацеленный на сохранение и продвижение священных исламских ценностей, укрепление солидарности между мусульманскими народами, содействие их прогрессу и процветанию. Узбекистан выступает за активное взаимодействие стран ОИС в области образования и просвещения, развития науки и техники, внедрения инновационных идей и технологий.

Республика также заинтересована в активном взаимодействии с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, являющейся важным международным форумом для диалога государств по вопросам обеспечения безопасности, развития экономики и защиты прав и свобод человека. Приоритетными направлениями сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ являются реализация совместных проектов в сферах реформирования институтов государственного управления, совершенствования судебно-правовой и избирательной системы, повышения роли и значения средств массовой информации и институтов гражданского общества, а также развития конструктивного взаимодействия в противодействии транснациональным вызовам и угрозам.

В парламентских выборах, прошедших в Узбекистане в декабре 2019 года, приняли участие 825 наблюдателей из 50 стран и 10 международных организаций. Узбекистан впервые принял полномасштабную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в составе 316 человек.

Наша страна нацелена на качественное расширение и углубление сотрудничества с международными финансовыми институтами и торговыми организациями – Всемирным банком, Международным валютным фондом, Азиатским банком развития, Исламским банком развития, Всемирной торговой организацией и другими. Значимым событием стало восстановление сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, в результате которого возобновлено финансирование этим институтом социально значимых проектов в регионах Узбекистана.

В повестке сотрудничества Узбекистана с международными финансовыми учреждениями – улучшение инвестиционного и делового климата, повышение кредитного рейтинга страны, совершенствование валютно-кредитной политики, повышение квалификации национальных специалистов в банковско-финансовой сфере.

Конечная цель – увеличение объема привлекаемых зарубежных инвестиций и финансовых средств для ускорения модернизации и усиления конкурентоспособности национальной экономики, развития экспортного потенциала страны и совершенствования инфраструктуры, повышения уровня жизни и обеспечения благосостояния населения.

Больше инициативы

Узбекистан является ключевым государством и играет особую роль в Центральной Азии. Важное значение страны в регионе признается и представителями зарубежных экспертных и политических кругов. Ташкент заключил договора о стратегическом партнерстве со всеми соседними государствами региона, что позволяет строить региональную политику на высоком уровне. Проводимая в этих целях работа имеет важное значение также в укреплении места и роли страны в системе международных отношений.

Выдвигая инициативы по развитию сотрудничества, Ташкент не нацелен на какое-либо доминирование в регионе. Инициативы Узбекистана учитывают интересы всех стран, основываются на принципе консенсуса.

Новая политическая реальность в регионе, сформированная благодаря проактивной, инициативной и конструктивной дипломатии Ташкента, оказала положительное влияние на наращивание взаимодействия по широкому кругу вопросов между странами Центральной Азии.

Ярким примером стало заседание консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, прошедшее в ноябре 2019 года в Ташкенте. В ходе встреч стороны обсудили решение многих проблемных вопросов центральноазиатской повестки, урегулирование которых было бы невозможным ни в одностороннем, ни в двустороннем форматах. Более того, была достигнута договоренность о проведении такого рода встреч на регулярной основе.

При этом необходимо подчеркнуть, что проведение Консультативной встречи глав государств ЦА не подразумевает создание новой международной организации в регионе или какой-либо интеграционной структуры со своим уставом и надгосударственными органами. Эта деятельность будет направлена исключительно на «сверку часов» по ключевым вопросам регионального развития.

Активная политика на центральноазиатском направлении, приоритетность региона для Узбекистана ярко проявилась и во время пандемии коронавируса.

На фоне сложной эпидемиологической обстановки страны региона путем систематических контактов вырабатывали совместные меры по борьбе с распространением инфекции, а также наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах. Узбекистан оказал гуманитарную содействие Кыргызстану и Таджикистану. Помощь Таджикистану составила треть помощи, поступившей в страну от всех доноров.

Активизация регионального курса Узбекистана стала своевременным и действенным ответом на давно назревший запрос на региональное сближение, восстановление доверия и взаимопонимания, а также оперативное решение накопившихся проблемных вопросов на основе разумных компромиссов. Установленный открытый и доверительный диалог на высшем уровне заложил прочную основу для интенсификации всех направлений сотрудничества.

Во-первых, существенно активизировался политический диалог на высшем и высоком уровнях, интенсифицированы межпарламентские, межведомственные и межрегиональные связи. В свою очередь, за указанный период главы всех государств региона посетили Узбекистан. Как показывает анализ, итоги этих встреч стали беспрецедентными по своей результативности.

Во-вторых, достигнуты договоренности по совместному противодействию деятельности экстремистских и террористических структур. Подписаны соответствующие Планы комплексных мероприятий Узбекистана на 2019-2020 годах с Таджикистаном и Кыргызстаном. С июля по сентябрь 2018 года Узбекистан провел совместные антитеррористические учения с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

В-третьих, существенно продвинулось решение вопросов делимитации и демаркации государственных границ Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном.

Все это не просто разрешение двусторонних спорных вопросов, это – снятие с повестки всего региона острого конфликтного потенциала и повышение уровня политического доверия.

Наряду с активизацией взаимодействия Узбекистана со странами ЦА в политической сфере, новый импульс получили торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная, энергетическая и культурно-гуманитарная сферы.

Улучшение торгово-экономических отношений между странами Центральной Азии способствовало повышению инвестиционной привлекательности региона в целом. В частности, с начала 2017 года по настоящее время между Узбекистаном и странами региона подписаны более 300 договоров, а также контракты и соглашения на сумму около 75 млрд. долларов.

В регионе наблюдаются подвижки в решении вопросов экологического, в частности водно-энергетического характера. Ташкент готов рассмотреть возможность своего участия в проектах строительства Камбар-Атинской и Рогунской ГЭС. Дан старт реализации важного участка транспортного коридора «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман» – открыты железнодорожный и автомобильный мосты Туркменабад-Фараб через реку Амударья. Их запуск дала возможность реализовать идею создания сквозной транспортно-коммуникационной магистрали по маршруту «Узбекистан-Туркменистан-Каспийское море-Южный Кавказ» с выходом на Баку-Тбилиси-Карс и черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.

Кроме того, после 20-летних переговоров существенный прогресс достигнут по строительству железной дороги, соединяющей Китай и Центральную Азию через Кыргызстан. По предварительным оценкам, при реализации данного проекта сроки доставки грузов сократятся на 7-8 суток, протяженность пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы сократится на 900 км.

Уделяется особое внимание укреплению и расширению тесного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, дружбы и добрососедских связей между государствами Центральной Азии.

Вместе с тем, есть осознание, что процесс - еще только в начале пути. Существует комплекс неурегулированных вопросов, сдерживающих полноценное сотрудничество между странами региона. Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии отвечает не только интересам стран региона, но и будет способствовать устойчивому развитию всего Евразийского континента с точки зрения его влияния на безопасность в сопредельных регионах.

Послание Президента Узбекистана Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса еще раз зафиксировало приоритеты развития Узбекистана на обозримый период, где наряду с фундаментальными реформами в политической, экономической и социальной сферах, предусмотрена реализация проактивной внешней политики. Обновлённый Узбекистан посылает зарубежным партнерам чёткий сигнал о готовности страны к взаимовыгодному сотрудничеству.

Алишер Кадыров,

Руководитель отдела Института

стратегических и межрегиональных исследований

при Президенте Республики Узбекистан