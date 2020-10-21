Uzbekistan Airways возобновляет рейсы в Шарджу. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Рейсы по маршруту Ташкент — Шарджа — Ташкент будут выполняться по вторникам с 3 ноября. Билеты на момент этой публикации стоят от 2,6 млн сумов до 12,6 млн сумов в зависимости от класса.

Помимо этого, компания начинает чаще летать в Дубай — рейсы с 25 октября будут выполняться с частотой четыре раза в неделю (понедельник, среда, четверг и пятница).

В Uzbekistan Airways также сообщили о снижении стоимости авиабилетов экономического класса обслуживания на этом маршруте (на момент этой публикации билеты стоят от 3 млн сумов).