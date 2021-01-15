Компании из Турции и ОАЭ построят автомобильные заводы в Узбекистане

В Туракурганском районе Наманганской области будет построен автомобильный завод за счёт инвестиций турецкой компании. Об этом сообщил заместитель хокима Наманганской области по вопросам инвестиций и внешней торговли Окибжон Иномов, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

По его словам, проект в Туракургане общей стоимостью 10 млн долларов включён в республиканскую адресную программу по запуску крупных производственных объектов и мощностей. 8 млн долларов из них приходятся

на долю иностранных инвестиций турецкой компании «Manas Savunma».

Завод, который планируется запустить в декабре 2021 года, будет построен совместным предприятием «Manas Avto Sanoat» на территории свободной экономической зоны «Наманган», на площади 7 гектаров. В результате будет создано 220 новых рабочих мест.

На этом заводе будут производиться 3000 малых грузовых автомобилей в год. Продукция будет направляться как на внутренний рынок, так и на экспорт в государства СНГ и в Афганистан.