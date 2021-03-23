Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $1,05 млрд

Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта составил 33,26 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,05 млрд долларов, следует из данных Центрального банка, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) сократились на 992,3 млн долларов — до 32,4 млрд долларов.

Золотовалютные резервы страны сокращаются два месяца подряд. За февраль золота в резервах стало больше на 0,2 млн тройских унций (около 6,2 тонн), но их стоимость снизилась на 549,2 млн долларов, поскольку этот драгметалл продолжает дешеветь. В частности, если 1 февраля цена на золото составляла 1864,5 доллара, то на 1 марта она подешевела на 6,7% — до 1738,8 долларов.

Резервы в иностранной валюте тоже сократились на 505 млн долларов. По данным Spot.uz, причиной могли стать валютные интервенции Центрального банка (для покрытия спроса на валюту), но регулятор утверждает, что они проводятся без вмешательства в резервы, то есть основывались на принципе нейтральности золотовалютных резервов.

В феврале чистый объем проданной ЦБ иностранной валюты находился в пределах объема купленного в течение месяца монетарного золота, говорится в отчёте Центробанка.

В частности, в отчетном месяце регулятор реализовал валюту в эквиваленте 4,1 трлн сумов на валютной бирже для стерилизации дополнительной ликвидности, созданной за счет покупки монетарного золота.