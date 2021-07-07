Moody’s подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне «В1»
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «B1», но изменило прогноз со «стабильного» на «положительный». Как передает Trend со ссылкой на gazeta.uz, об этом говорится в заявлении агентства.
Изменение прогноза на «положительный» отражает улучшение институционального потенциала страны и эффективности госполитики. Если это продолжится, агентство поддержит рост рейтинга.
Как отмечается в заявлении, постепенный прогресс в ключевых структурных реформах, включая усовершенствование денежно-кредитной политики и принятие среднесрочной налогово-бюджетной стратегии, ограничит рост государственного долга. Дальнейший прогресс в реформах, которые открывают экономику и финансовый сектор для большей конкуренции и стимулируют производительность труда в таких секторах, как текстильная отрасль, будет указывать на более высокую кредитоспособность страны.
Кроме того, Moody' отмечает фискальные и политические риски, связанные с предстоящими структурными реформами правительства, которые снизят значительную роль государства в экономике и которые могут привести к кристаллизации условных обязательств (обязательства, которые не признаются в отчетности, но раскрываются в пояснительной записке) при переходе к рыночной экономике.
Рейтинг также отражает умеренную внешнюю уязвимость и риски государственной ликвидности, а также умеренное бремя государственного долга при низких процентных расходах, хотя и с растущей долей внешних заимствований на коммерческих условиях.
По данным агентства, серия основополагающих реформ с 2017 года, направленных на снятие контроля над ценами на основные товары и либерализацию валютных операций, уже повысила производительность и конкурентоспособность в экономике. Moody’s ожидает, что со временем эти меры поддержат экономический рост и снизят инфляционные ожидания.
Институциональные реформы также были направлены на укреплении основы денежно-кредитной политики. Центральный банк Узбекистана установил таргет по инфляции на уровне 10% к концу 2021 года и 5% к 2023 году. ЦБ намерен достичь этой цели с помощью нового набора политических инструментов для привязки краткосрочных межбанковских ставок к уровню основной ставки ЦБ, включая депозитные аукционы и векселя центрального банка для вливания и поглощения ликвидности. Но эти меры ограничены высоким уровнем долларизации в банковской системе (почти 50%).
Агентство признало, что правительство продолжает реформы, несмотря на пандемию COVID-19. Например, законом о государственном бюджете установлен лимит государственного долга на уровне 60% ВВП.
Moody’s ожидает, что рост ВВП восстановится до 5,5% в 2021 году и до 6,3% в 2022 году по мере ускорения темпов реализации государственных строительных и инвестиционных проектов после пандемии, в то время как внутреннее частное потребление будет восстанавливаться постепенно с учётом недавнего роста числа случаев коронавируса.
Более того, расширение торговых связей и улучшение отношений с соседями по Центральной Азии, Китаем и Европейским союзом (ЕС) принесут дополнительные выгоды от всё более диверсифицированного экспорта Узбекистана. Доступ Узбекистана к программе торговых преференций ЕС (GSP+, одобренной в 2021 году, даст значительный импульс развивающемуся сектору одежды и пищевых продуктов. Министерство инвестиций и внешней торговли ожидает, что одобрение GSP+ увеличит экспорт текстиля в ЕС с 150 млн евро в 2022 году до 1 млрд евро к 2025 году.
«Однако укоренившиеся конкурентные преимущества государственных компаний, на которые приходится 55% ВВП, останутся препятствием на пути экономических реформ. Регуляторные и налоговые реформы, вероятно, улучшат деловой климат для малого бизнеса и поддержат потенциал роста. В более общем плане широкомасштабные реформы крупного государственного сектора, которые постепенно увеличивают конкуренцию и стимулируют производительность, укрепят суверенный рейтинг», — говорится в сообщении.
Moody’s прогнозирует стабилизацию долгового бремени в диапазоне 40−45% ВВП в среднесрочной перспективе, поскольку правительство уравновешивает свою цель по расширению доступа к международным рынкам капитала с ограничением общего роста госдолга.
Расходы на социальные программы, включая жильё, здравоохранение и образование, вероятно, останутся высокими в преддверии президентских выборов в октябре 2021 года и приведут к дальнейшему первичному дефициту (чистое превышение расходов бюджета над доходами) в 2021 и 2022 годах. При этом агентство ожидает возврата к первичному профициту к 2023 году.
Стратегия финансирования правительства будет по-прежнему смещаться от строго льготного внешнего финансирования к увеличению доли долгосрочных заимствований на рынке капитала почти до одной трети общего финансирования. Это отражает цель правительства — установить внешний ориентир (бенчмарк) для местных корпораций и финансовых институтов и диверсифицировать пул инвесторов.
Риски для устойчивости бюджета связаны с неопределенными затратами, связанными с реструктуризацией госпредприятий. Moody’s ожидает, что Фонд реконструкции и развития Узбекистана (суверенный фонд страны) мобилизует часть своих ликвидных активов в иностранной валюте на сумму 10,4 млрд долларов, что составляет примерно 19% ВВП 2020 года, чтобы обеспечить частичный финансовый буфер против потерь в процессе реструктуризации. По данным агентства, что ФРРУ будет также действовать как финансовый буфер против кристаллизации государственных гарантий, которые составляют 14% ВВП, но, по оценке Moody’s, фактические условные обязательства госпредприятий, вероятно, больше.
В настоящее время власти приступают к более сложным структурным реформам, включая приватизацию и продажу крупных государственных предприятий. Эти реформы будут включать в себя продажи крупнейших компаний в финансовом и энергетическом секторах, реформы управления и внедрение всемирно признанных стандартов бухгалтерского учёта на государственных предприятиях, которые правительство намеревается сохранить в государственной собственности, а также повышение цен на электроэнергию и теплоснабжение для домашних хозяйств до рыночного уровня.
«Тем не менее, предсказуемость и прозрачность исполнительных и законодательных процессов остаются слабыми. Потенциал политической или социальной нестабильности, связанный с продолжающимся переходом страны к рыночной экономике, скорее всего, останется источником событийного риска, по мнению Moody’s, особенно по мере того, как более спорные реформы выходят на первое место в повестке дня правительства», — говорится в сообщении.
Риск события относится к любому непредвиденному или неожиданному происшествию, которое может привести к убыткам для инвесторов или других заинтересованных сторон в компании или инвестициях.
Кроме того, процесс реформирования может повлечь за собой финансовые затраты, которые еще не определены, и может привести к кристаллизации условных обязательств, что приведет к сокращению активов ФРРУ. Социальный спрос также может возрасти в отсутствие достижений в развитии частного сектора или производительности, которые в противном случае создали бы возможности трудоустройства для молодой и растущей рабочей силы Узбекистана.
На улучшение рейтинга могут повлиять реформы, направленных на создание сильной конкурентной среды и рост производительности в экономике и финансовом секторе без ущерба для фискальной, внешней и ликвидной позиции государства. Также будет учитываться снижение зависимости от государственного внешнего долга для финансирования дефицита бюджета за счёт мобилизации внутреннего потенциала, в том числе за счет увеличения собираемости налогов и заимствований в национальной валюте.
Позитивный прогноз указывает на то, что в ближайшее время снижение рейтинга маловероятно. Но если в процессе рыночных реформ и приватизации государственные предприятия окажутся не готовы, то ухудшение финансового состояния этих компаний может угрожать макроэкономической стабильности страны. Рост внутренней политической напряженности или сокращение доступа правительства к внешним источникам финансирования также скажется отрицательно на кредитный рейтинг.