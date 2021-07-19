В Узбекистане вводится ограничение на число участников свадеб

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о вводе с 20 июля ограничений на количество участников свадеб и других семейных мероприятий, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

При проведении этих мероприятий в свадебных залах и ресторанах в закрытом помещении число участников не может превышать 50 (близкие родственники и другие родственники, проживающие на территории этого же района).

Если мероприятие проводится на открытом воздухе, то число участников может составлять 100 — это ограничение установлено в апреле.

Ранее было объявлено, что количество участников семейных мероприятий будет ограничено 50 с 1 августа. Решение было пересмотрено в связи с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусом и пневмонией в стране.

Напомним, что с 20 июля также вводится ограничение на работу заведений общепита — они могут работать только с 8:00 до 20:00 и только на открытом воздухе (это ограничение не касается ресторанов и кафе при гостиницах).