В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье

Министерство обороны Узбекистана сообщило о пресечении военными страны попытки нарушения государственной границы со стороны самолета ВВС Афганистана, передает Trend со ссылкой на pordrobno.uz.

В пресс-службе министерства уточнили, что 15августа силами противовоздушной обороны была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту. После его завершения СМИ и общественности будет предоставлена детальная информация.

Сообщается, что попытка нарушения границы была пресечена в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана.

Как отметили в Минобороны, по предварительным данным, жертв нет. При этом отмечается, что двое военнослужащих Афганистана были доставлены в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.