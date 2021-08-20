Наибольший объем масложировой продукции из Узбекистана был экспортирован в Таджикистан

В январе-июле текущего года наибольший большой объем масложировой продукции из Узбекистана экспортирован в Таджикистан - $7,5 миллиона, передаёт Trend со ссылкой на пресс-службу Ассоциации масложировых предприятий Узбекистана («Узёгмойсаноат»).

В январе-июле текущего года предприятия ассоциации экспортировали масложировую продукцию на сумму почти $12 миллиона в 12 зарубежных стран — на $1,1 миллиона больше прогноза.

Список наиболее экспортируемой продукции возглавили корма ($6,5 миллиона), маргарин ($1,8 миллиона), соевый белок ($936 тыс.) и растительное масло ($892 тыс.).

Сообщается, что самый большой объем масложировой продукции экспортирован в Таджикистан ($7,5 миллиона), Туркменистан ($1,7 миллиона), Казахстан ($1,2 миллиона) и Афганистан ($892 тысяч).

По официальным данным, на сегодняшний день в Узбекистан функционирует более 240 масложировых предприятий, которыми в 2020 г. было выработано около 280 тыс. тонн растительных масел и более 650 тысяч тонн шрота.

Согласно данным Узёгмойсаноат, суммарная годовая мощность маслодобывающих предприятий составляет более 4,3 миллиона тонн переработки масличных семян. Из них 3,3 миллиона тонн по переработке семян хлопчатника и более одного миллиона тонн – семян сои и подсолнечника.

По прогнозам экспертов, мощности переработки в ближайшие годы будут расти, однако мощности по переработке семян хлопчатника – снижаться. Ожидается, что к 2022 году в стране будет перерабатываться почти 1,1 миллиона тонн в год семян подсолнечника.