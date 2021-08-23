Узбекистан значительно увеличил импорт электромобилей

В январе - июле 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано 432 электромобиля. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

По данным ведомства, это на 364 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электромобили, импортированные в Узбекистан в январе - июле 2021 года (в разрезе стран): Китай - 388, Турция - 24, США - 6, Корея - 5, Германия - 4, Литва - 1, Испания - 1, Россия - 1, Гонконг - 1, ОАЭ - 1.