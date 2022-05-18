Центробанк Узбекистана намерен снизить колебания курса нацвалюты

БАКУ /Trend/ - Суммарные валютные интервенции Центрального банка Узбекистана в январе - марте 2022 года составили 2,4 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на Bluestone Investment Bank.

По его данным, события в Украине в конце февраля сказались на валютах стран бывшего Советского Союза, в том числе Узбекистана, вызвав повышенный спрос на иностранную валюту и снижение ликвидности узбекского сума.

В январе - марте 2022 года объем операций на межбанковском рынке в Узбекистане сократился на 22 процента в годовом исчислении - до 27,7 триллиона сумов (2,5 миллиарда долларов).

Чтобы уменьшить колебания обменного курса сума, который испытал меньшую волатильность, чем другие нацвалюты в регионе, Центробанк Узбекистана также разрешил коммерческим банкам устанавливать обменные курсы путем проведения аукционов до востребования на валютной бирже, а не по своему курсу.

ВВП Узбекистана в январе - марте 2022 года вырос на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на экономические последствия событий в Украине. При этом значительный рост был обеспечен за счет сфер информации и связи (27,5 процента), транспорта и складского хозяйства (10,1 процента), а также строительства (6,3 процента).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля 2022 года подписал указ о введении нового пакета реформ, направленных на поддержку либерализации рынков, укрепление прав частной собственности, ускорение процесса приватизации и привлечение иностранных инвестиций.

Указ включает положения по совершенствованию процесса приобретения государственного имущества, разрешению иностранцам инвестировать в проекты строительства недвижимости, выравниванию ставок подоходного налога для иностранцев и граждан Узбекистана, а также введению новых санкций за антиконкурентные действия, в том числе для органов государственной власти и госпредприятий.

Кроме того, документ включает меры по ускорению приватизации таких предприятий, как "Узбекнефтегаз" и "Узбекистон хаво йуллари", а также по передаче управления аэропортами страны государственно-частному партнерству.

20 апреля 2022 года президент Узбекистана подписал новый закон, классифицирующий микрофинансовые организации, фирмы по рефинансированию ипотечных кредитов и ломбарды как небанковские кредитные организации и устанавливающий нормативно-правовую базу для кредитования в рамках стремления расширить доступность финансовых услуг и источников финансирования в Узбекистане.

Новый закон также позволяет микрофинансовым организациям предоставлять исламские финансовые услуги, которые будут регулироваться Центробанком.