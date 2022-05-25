В Узбекистане рассмотрена эффективность работ в нефтегазовой отрасли

БАКУ/ Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел совещание, посвященное обсуждению вопросов расширения добычи нефти и газа, производства продукции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В Стратегии развития Узбекистана определены цели по либерализации экономики и трансформации ведущих отраслей промышленности. В частности, процессы трансформации начались в нефтегазовом секторе.

На совещании глава государства в первую очередь обратил внимание на вопросы трансформации и подчеркнул необходимость ускорения этого процесса. Поставлены задачи по привлечению международных консультантов, определению стратегических подходов, обеспечению прозрачности механизмов учета в нефтегазовой отрасли.

Определены меры по финансовому оздоровлению предприятий, снижению издержек за счет повышения операционной эффективности, созданию системы управления на основе передового мирового опыта.

Президент дал конкретные поручения руководителям отрасли касательно обеспечения бесперебойного снабжения населения и предприятий топливно-энергетическими ресурсами.

Определены меры по устранению потерь с полным внедрением автоматизированной системы контроля и учета расхода природного газа. Указано на важность экономии ресурсов и стимулирования использования альтернативных источников энергии.