Узбекистан рассматривает возможность создания транспортных компании с Пакистаном и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Узбекистан рассматривает возможность создания совместных транспортных компании с Пакистаном и Туркменистаном для автомобильных грузоперевозок, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа ознакомился с презентацией о развитии и диверсификации международных транспортных коридоров.

В Узбекистане все больше развиваются промышленность и предпринимательство. С начала года создано 50 тысяч новых предприятий, а количество экспортеров превысило 7,5 тысяч. Объем экспорта увеличился в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 8 миллиардов 200 миллионов долларов.

Наряду с производством продукции немаловажное значение имеет и налаживание путей выхода на мировой рынок. Это особенно актуально сегодня, когда во всем мире остро стоит вопрос логистики.

В связи с этим предприятия-экспортеры всячески поддерживаются государством. В этом году налажены поставки узбекской продукции на 32 новых рынка. Также ускоряются процессы, связанные с вступлением во Всемирную торговую организацию.

С учетом роста затрат на перевозку грузов экспортерам со стороны государства предоставлено 170 миллиардов сумов на частичную компенсацию расходов. Также увеличен размер субсидии на транспортные расходы для предприятий, экспортирующих готовую продукцию в Европу, с 50 до 70 процентов.

Продукция поставляется за рубеж в основном по 9 транспортным коридорам. На презентации обсуждены актуальные вопросы по каждому транспортному коридору, а также предложения по их решению.

"Развитие сферы транспорта является важным фактором повышения конкурентоспособности экономики. Экспорт и инвестиции будут увеличиваться тогда, когда себестоимость грузоперевозок будет низкой", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Перед Министерством транспорта Узбекистана поставлена задача проработать наиболее оптимальные маршруты для предпринимателей и добиться снижения их транспортных затрат.

Подчеркнута важность решения вопросов, связанных с получением дополнительных разрешений на перевозку экспортных грузов в Европу.

Даны указания по ускорению реконструкции автодороги “Кунград-Бейнау”, полному задействованию вагоностроительных мощностей.