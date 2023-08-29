Нефтегазовая компания Узбекистана увеличила добычу газа

БАКУ /Trend/ - Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана Saneg, являющаяся исполнителем государственной программы повышения нефтедобычи в республике, смогла c 2021 по 2022 год увеличить добычу газа в 3,5 раза – с 389 млн до 1,4 млрд кубометров.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу компании, Saneg обладает правами недропользования на 103 нефтяных месторождения. На момент передачи ей месторождений в 2019 году общий объем добычи нефти составлял 378 тыс. тонн. В 2022 году Saneg смогла нарастить добычу до 586 тыс. тонн.

Ключевые инвестиции компании в объеме более 750 млн долларов направлены как на развитие нефтяного, так и газового направлений.

Основным драйвером роста стал запуск программы по утилизации попутного нефтяного газа, который не сжигается бесцельно, а направляется на нужды населения через газотранспортную систему АО "Узтрансгаз". Общий объем инвестиций, направленных на реализацию данной программы, составляет 12,5 млн долларов.

Отметим, что на долю Saneg приходится около пяти процентов добычи газа в Узбекистане. В рамках производственной программы до 2026 года компания намерена нарастить добычу газа до 3 млрд кубометров.