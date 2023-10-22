Узбекистан и Южная Корея обсудили вопросы в сфере экологии

БАКУ /Trend/ - 19 октября текущего года прошла встреча заместителя министра экологии Республики Узбекистан Жусипбека Казбекова и министра окружающей среды Республики Корея Хан Хва Джин, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, учитывая, что Узбекистан видит Корею как стратегического партнера. Основное внимание уделялось вопросам сохранения биоразнообразия, утилизации отходов и восстановления Аральского моря. Также подчеркивалось, что сотрудничество между двумя странами инициировано Меморандумом о сотрудничестве, подписанным в 2010 году.

Было отмечено подписание рамочного соглашения по экологии между Республикой Корея и Узбекистаном в мае текущего года. Кроме того, отмечено открытие представительства Глобального института зеленого роста (GGGI) в Узбекистане и участие узбекской делегации в мероприятиях Global Green Hub в Пусане.

На встрече также была представлена информация о реализации проектов по производству электроэнергии из отходных газов на полигоне Ахангарон с участием компании Sejin G&E So., Ltd. и Корейского института экологической промышленности и технологий (KEITI).

Обсуждались также вопросы решения местных и региональных экологических проблем, укрепление регионального сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также внедрение инновационных идей, практик и технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов и развитие научного потенциала Узбекистана и региона в целом. Было подчеркнуто создание Центральноазиатского университета окружающей среды и изменения климата Green University для достижения этих целей.

На встрече были обсуждены предложения по укреплению взаимовыгодных отношений и определены приоритеты сотрудничества.