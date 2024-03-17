В Узбекистане растут продажи жилья

БАКУ /Trend/ - После некоторого снижения в начале текущего года активность на рынке недвижимости Узбекистана в феврале снова начала расти, передает Trend.

В Ташкенте отмечается замедление снижения цен на аренду. Стоимость аренды в столице выросла в Бектимирском и Шайхантахурском районах на 3,5%. В то же время, в Яшнабадском и Чиланзарском районах снять жилье стало доступнее почти на 6%.

Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре анализирует изменения на рынке недвижимости Узбекистана. В феврале отмечен подъем активности на рынке, связанный с расширением экономической активности.

За рассматриваемый период было заключено 22,2 тысячи договоров купли-продажи недвижимости, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце.

Рост активности также отмечен в регионах: в Ташкенте — на 14%, в Андижанской — на 16% и в Ферганской — на 13% областях.

Что касается рынка аренды жилья в Ташкенте, наблюдается замедление удешевления. В феврале рынок аренды снизился на 1,1%, составив $8,9 за 1 квадратный метр.

Наибольшее снижение арендной стоимости отмечено в Яшнабадском районе на 6,3% и в Чиланзарском на 5,7%. В то же время, аренда повысилась в Бектимирском и Шайхантахурском районах на 3,5% и 2,5% соответственно.

Цены на вторичном рынке жилья в феврале выросли на 0,8%. В годовом измерении наблюдается увеличение цен на 14,1%.

Наиболее заметный рост цен на вторичное жилье зафиксирован в Ташкентской (26,0%), Бухарской (24,1%) и Андижанской (24,0%) областях.

В Ташкенте за месяц средние цены на вторичное жилье выросли на 1,6%, достигнув $1140. Наблюдается заметный рост цен в Мирабадском, Яшнабадском и Яккасарайском районах на 2–6%. В то же время в Бектимирском и Учтепинском районах цены на вторичное жилье снизились на 1,1% и 0,4% соответственно.

За год вторичный рынок жилья в Ташкенте вырос на 17,3%, при этом темпы роста замедлились на 2,7 процентных пункта.