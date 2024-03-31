В Узбекистане будут выдавать специальные стикеры для автомобилей

БАКУ /Trend/ - Планируется провести разделение территории Узбекистана на три экологические зоны к 2030 году: "чистые" (зеленые зоны), "средние" (желтые) и "вредные" (красные). Это предусмотрено правительства Узбекистана о мерах по снижению негативного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух, передает Trend.

Автомобили смогут перемещаться по определенным зонам только при наличии соответствующего цвета стикера. Водители, нарушившие это положение, будут обязаны уплатить компенсацию.

Эта система будет внедрена поэтапно: сначала в Ташкенте (в период с 2024 по 2026 год), затем в Нукусе и областных центрах (с 2026 по 2028 год), и в конечном итоге во всех остальных регионах (с 2028 по 2030 год).

Диагностика автомобилей и выдача стикеров будут осуществляться бесплатно.

Электромобили и новые автомобили, выпущенные не позднее трех лет назад, будут получать "зеленые" стикеры без необходимости прохождения диагностики.

Согласно документу, также будет введена система субсидирования для населения для замены "вредных" автомобилей на "чистые".