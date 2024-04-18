Узбекистан и Таджикистан подписали Договор о союзнических отношениях

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях по итогам прошедших переговоров на высшем уровне.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Кроме того, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена двусторонними документами.

Напомним, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Таджикистане 18-19 апреля по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Также отметим, что объем товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном составил 118,5 миллиона долларов с января по февраль 2024 года. Экспорт достиг 79,4 миллиона долларов, а импорт - 39,1 миллиона долларов.