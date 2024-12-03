На развитие горнодобывающего сектора в Узбекистане планируется привлечь $1 млрд. инвестиций

ТАШКЕНТ /Trend/ - 2 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с итогами реализации программ трансформации металлургических предприятий и их стратегическими планами на 2025 год, передает Trend.

Согласно информации, за последние семь лет объём производства в горно-металлургическом комплексе вырос в 1,5 раза. Добыча золота увеличилась на 26 тонн, серебра — на 77 тонн, а меди — на 32 тысячи тонн по сравнению с 2016 годом.

Сообщается, в отрасль было вложено около 9,5 миллиарда долларов за последние пять лет, что позволило реализовать 15 крупных инвестиционных проектов. Горно-металлургическая промышленность стала ключевым драйвером экономической трансформации страны, обеспечивая треть общего промышленного производства.

Сектор также стимулирует развитие смежных отраслей, таких как электротехника, производство строительных материалов, химическая промышленность и ювелирное дело, обеспечивая их необходимым сырьём.

Министр горнодобывающей промышленности и геологии вместе с руководителями ведущих предприятий представили планы по привлечению 1 миллиарда долларов инвестиций в 2025 году для развития горнодобывающего и геологического секторов.

Ожидается увеличение производства каолина на 50% и достижение объёма добычи угля в 10 миллионов тонн.