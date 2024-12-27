Ввод в эксплуатацию ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан послужит раскрытию транзитного потенциала Центральной Азии

ТАШКЕНТ /Trend/ - По оценкам, ввод в эксплуатацию железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан послужит кратному увеличению масштабов региональной торговли и инвестиций, заметному снижению транспортных издержек и раскрытию огромного транзитного потенциала Центральной Азии.

Как передает Trend со ссылкой на офис президента Узбекистана, об этом говорится в послании Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам церемонии, посвященной запуску строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

“Этот крупный инфраструктурный проект предусматривает широкую кооперацию на основе передовых инженерных, инновационных и цифровых решений, с соблюдением высоких экологических стандартов. По маршруту Кашгар–Торугарт–Макмал–Джалал-Абад–Андижан будет построено 20 (двадцать) станций, 42 (сорок два) моста и 25 (двадцать пять) тоннелей. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы”, - говорится в послании.

Также сообщается, что ежегодные объёмы грузоперевозок по коридору составят до 15 миллионов тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы, а также появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.

“В перспективе сопряжение этой железнодорожной линии и Транс-афганского коридора позволит эффективно соединить и усилить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность Китая, Центральной и Южной Азии. Очевидно, что экономические выгоды ощутят все наши страны. Будут созданы сотни новых предприятий и десятки тысяч рабочих мест. И, конечно, этот проект будет способствовать возрождению Великого шёлкового пути, развитию культурно-гуманитарного обмена, дальнейшему сближению наших народов”, - отмечается в послании Президента Узбекистана.

Напомним, что 6 июня этого года было подписано соглашение между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном о совместном продвижении проекта строительства железной дороги. Железная дорога свяжет между собой следующие пункты: Кашгар—Торугарт—Макмал—Джалал-Абад—Андижан.