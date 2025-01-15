Узбекистан возглавляет "зеленый" переход в Центральной Азии благодаря водородным проектам - ОЭСР (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане реализуется самый передовой в Центральной Азии проект "зеленого" водорода.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал руководитель отдела по Евразии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильям Томпсон.

Он подчеркнул, что правительство поставило задачу к 2030 году производить 40 процентов энергии в стране из возобновляемых источников, по сравнению с 13 процентами в 2022 году. Однако, учитывая темпы экономического роста и растущее потребление энергии, достижение этой амбициозной цели представляется серьезной задачей.

Уильям Томпсон добавил, что Узбекистан также сосредоточился на разработке решений в области "зеленого" финансирования, включая "зеленые" облигации. К концу 2023 года страна сократила выбросы парниковых газов на единицу произведенной продукции примерно на 14 процентов.

"Узбекистан является одной из трех стран, на которых сосредоточено внимание в рамках Программы ОЭСР по устойчивому развитию инфраструктуры в Азии (SIPA). Программа тесно сотрудничает с этой страной, чтобы оценить ее политическую базу для внедрения низкоуглеродных технологий. В частности, страна использует возобновляемый водород в качестве пилотного проекта, а также формулирует рекомендации по привлечению более экологичных инвестиций, способствующих развитию низкоуглеродной инфраструктуры", - сказал представитель ОЭСР.

По его словам, оценка политики Узбекистана и рекомендации ОЭСР будут включены в готовящийся обзор инвестиционной политики страны. Организация также подготовила всеобъемлющий политический отчет по развитию рынков капитала и "зеленых" облигаций в стране, что является еще одним важным аспектом "зеленого" перехода Узбекистана. Кроме того, в рамках программы SIPA был подготовлен ряд обзоров и аналитических материалов по стратегическому планированию низкоуглеродной инфраструктуры в Узбекистане. В частности, это исследования по устойчивой инфраструктуре городского общественного транспорта и применению инструмента оценки устойчивых активов (SAVi) для оценки социальных и экологических критериев инфраструктурных проектов.

"Узбекистан нацелен на переход к модели развития с низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменениям климата, соответствующей Целям устойчивого развития и Парижскому соглашению. Стратегические документы страны, включая Новую стратегию развития Узбекистана на 2022-2026 годы и Стратегию перехода к "зеленой" экономике на 2019-2030 годы, подчеркивают этот переход как важнейший элемент национального развития", — отметил Уильям Томпсон.

Он также отметил, что ОЭСР тесно сотрудничает с Узбекистаном в области развития торговли и транспортного сообщения с 2017 года. Это сотрудничество охватывает различные области, от транспортной инфраструктуры до упрощения процедур торговли и пограничных процедур. Узбекистан добился значительного прогресса в упрощения процедур торговли, благодаря таким улучшениям, как создание "единого окна" для экспортеров, снижение тарифов и оптимизация торговой документации.

"За последние пять лет Узбекистан добился наибольшего относительного прогресса в Центральной Азии, особенно в области пограничных процедур и упрощения процедур торговли. Прогресс страны впечатляет, особенно в отношении процедур обжалования, консультаций с частным сектором и оптимизации процессов", - подчеркнул он.

Заглядывая в будущее, Уильям Томпсон отметил, что сотрудничество ОЭСР с Узбекистаном будет углубляться. В ноябре 2024 года ОЭСР опубликовала Обзор государственного управления в Узбекистане, и организация близится к завершению разработки "дорожной карты" по реформированию устойчивой инвестиционной политики. Работа по развитию торговли и транспортного сообщения вступает в новую фазу, а усилия по борьбе с коррупцией продолжаются.

"Прогресс в этих областях сделает Узбекистан еще более привлекательным для иностранных инвестиций", — заключил Уильям Томпсон.