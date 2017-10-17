Иран предостерёг от распространения «доктрины выхода» в международных отношениях

17 октября 2017 13:27 (UTC+04:00)

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Голамали Хошру призвал международное сообщество противостоять «доктрине выхода» президента США Дональда Трампа.

Хошроу сделал это замечание в своём выступлении в понедельник перед первым комитетом Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по ядерному разоружению и международной безопасности. Об этом сообщает ИРНА во вторник.

Указав на недавние комментарии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, постпред Ирана при ООН заявил, что ядерное соглашение – это не двустороннее соглашение, которое может быть аннулировано в одностороннем порядке.

"Одностороннее требование США переделать временные ограничительные меры против Ирана в постоянные, противоречит не только букве СВПД, но и неотъемлемым правам государств в рамках ДНЯО", пояснил он.

"США в одностороннем порядке и ошибочно утверждают, что Иран не привержен духу СВПД", отметил Хошроу. "Чтобы спасти дух соглашения, они угрожают полностью разорвать сделку".

"Иран не станет выйти первым из СВПД", заявил он, добавив: "Однако если его права и интересы в рамках СВПД не будут соблюдаться, он прекратит выполнение всех своих обязательств".

"Единственным органом по проверке соблюдения Ираном своих обязательств в рамках СВПД является МАГАТЭ", пояснил постпред ИРИ при ООН. "Согласно докладу генерального директора МАГАТЭ от 13 октября 2017 года обязательства, связанные с ядерным оружием, взятые Ираном в рамках СВПД, осуществляются".

Однако, как добавил Хошроу, выполнение США своих обязательств с самого начала было неудовлетворительным. "В некоторых случаях – особенно во время действующей администрации, нарушались как буква, так и дух соглашения", заметил он. "Иран официально зарегистрировал в Совместной комиссии эти нарушения".

Указав на поддержку большинства стран мира необходимости сохранения СВПД, постоянный представитель Ирана при ООН отметил: "Я ещё раз благодарю всех уважаемых делегатов, которые призвали к продолжению и полному осуществлению СВПД".

Azernews Newspaper
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