В Иране разбился пассажирский самолет (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - В Иране разбился пассажирский самолет.
Воздушное судно направлялось из Тегерана в город Ясоудж.
На борту самолета находилось по меньшей мере 60 пассажиров, сообщает иранский государственный телеканал IRINN TV.
По данным Иранского центра по чрезвычайным ситуациям, самолет разбился недалеко от города Семиром в центральной провинции Исфахан.
11:46 (GMT+4) В Иране 18 февраля с радаров пропал пассажирский самолет.
(Автор: Газенфер Гамидов. Текст: Абдулрахман Юсубов)
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