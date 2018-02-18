В Иране разбился пассажирский самолет (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - В Иране разбился пассажирский самолет.

Воздушное судно направлялось из Тегерана в город Ясоудж.

На борту самолета находилось по меньшей мере 60 пассажиров, сообщает иранский государственный телеканал IRINN TV.

По данным Иранского центра по чрезвычайным ситуациям, самолет разбился недалеко от города Семиром в центральной провинции Исфахан.

11:46 (GMT+4) В Иране 18 февраля с радаров пропал пассажирский самолет.

(Автор: Газенфер Гамидов. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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