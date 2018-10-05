Генерал Вотел: США не хотят военного конфликта с Ираном

5 октября 2018 15:01 (UTC+04:00)

Генерал, контролирующий участие американских военных на Ближнем Востоке, заявил, что Соединенные Штаты не "на пути к войне с Ираном", несмотря на то, что некоторые должностные лица администрации Дональда Трампа активизировали риторику против Тегерана. Об этом в пятницу сообщают российские СМИ.

"Я не думаю, что мы стремимся к войне с Ираном, и я не думаю, что это то, на чем мы сосредоточены", - заявил журналистам генерал Джозеф Вотел, возглавляющий Центральное военное командование США.

Трамп ясно дал понять, что Тегерану необходимо "прекратить свое дестабилизирующее поведение и политику, которая распространяет насилие и человеческие страдания по всему Ближнему Востоку", - сказал Вотель.

"Принципиальный подход к этому сейчас - дипломатическое и экономическое давление. И я поддерживаю это, и я не вижу, что эти действия обязательно ведут к войне с Ираном", - добавил он.

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