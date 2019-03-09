В Иране задержан юноша, сделавший предложение девушке в общественном месте (ВИДЕО)

9 марта 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В одном из торговых центров в районе Арак иранской провинции Центральный Остан задержали юношу и девушку за совершенное молодым человеком в общественном месте предложение выйти замуж, сообщает в субботу Trend.

Как сообщил агентству "Фарс" заместитель начальника правоохранительного органа провинции Центральный Остан Махмуд Халаджи, молодые люди задержаны за совершенное молодым человеком в общественном месте брачное предложение. Данный поступок не соответствует правилам шариата, и противоречит законам Исламской Республики Иран.

По словам заместителя начальника, молодые юноша и девушка затем были условно освобождены.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Иран
Политика 08:17
Иранские ВМС отразили атаку пиратов на нефтяной танкер
В мире 8 марта 18:05
Тегерану выгоднее придерживаться ядерной сделки, заявил экс-помощник Обамы
Ядерная программа 7 марта 18:06
Президент Ирана: Отношения между Тегераном и Баку переживают новый этап развития
Политика 7 марта 00:24
Иран и "пятерка" договорились созвать встречу совместной комиссии на министерском уровне
Политика 6 марта 22:48
В Иране открыта железная дорога Решт-Казвин
Экономика 6 марта 18:12
Лента новостей
России и Азербайджану следует усилить сотрудничество в сфере электронных технологий - эксперт
Точка зрения 13:28
Аэропорт Петербурга закрыли из-за непогоды
Россия 13:12
Туркменистан и Казахстан проведут деловые переговоры
Туркменистан 12:49
Делегация Туркменистана обсудит в Пакистане газопроводный проект ТАПИ
Туркменистан 12:46
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 4-8 марта
Энергетика 12:37
Граждане уверены, что Президент Азербайджана никогда не оставит их в беде - жительница Шамахи
Политика 12:34
В Карибском море людей с упавшего самолета спасли на круизном лайнере
Другие страны 12:31
Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела
Энергетика 12:21
СМИ: Лимит бюджета Пентагона в 2020 финансовом году может вырасти до $750 млрд
США 12:07