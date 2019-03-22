Глава МИД Ирана отправился в Турцию

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, отправился в Турцию для участия во внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

После жесткого убийства мусульман в Новой Зеландии Зариф обратился к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу с призывом провести внеочередное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИК), которую возглавляет периодический Чавушоглу.

Зариф 15 марта призвал исламские государства ответить на это ужасное преступление в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции, осудив террористический акт в отношении мусульман в Новой Зеландии.

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