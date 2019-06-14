Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными

14 июня 2019 05:35 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана – без каких-либо фактических или косвенных доказательств – лишь делает очевидным, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию – включая (ту, которую проводит премьер-министр Японии) Синдзо Абэ и скрыть экономический терроризм против Ирана", - написал Зариф в Twitter.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

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