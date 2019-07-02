Проливные дожди прервали авиасообщение в Иране

2 июля 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Три авиарейса были отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Ноушехр, расположенном в иранской провинции Мазандаран.

Как передает Trend, об этом сообщил директор аэропорта Ноушехр Акбар Фарифте.

По словам А. Фарифте, полеты в Тегеран, Мешхед и Шираз были отменены.

Проливные дожди, начавшиеся прошлой ночью на западе провинции Мазандаран, все еще продолжаются. Некоторые дороги в регионе затоплены.

(Автор: Эльнур Багышов Текст: Эльвин Ахмад. Редактор: Хазар Ахундов)

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