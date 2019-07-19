Зариф подтвердил подготовку к саммиту в астанинском формате в Турции

19 июля 2019 12:00 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассчитывает провести следующую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции в рамках готовящегося саммита в астанинском формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, мы встретимся с Сергеем Лавровым в Турции на саммите астанинского формата, который пройдет через некоторое время", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках его возможных контактов с главой МИД РФ. "Но я могу увидеть его и до этого", - отметил он.

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