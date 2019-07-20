В Иране утверждают, что задержанный танкер сопровождал британский военный корабль

Задержанный Ираном танкер, шедший под флагом Великобритании, сопровождал британский военный корабль, препятствовавший действиям иранской стороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya, приводя высказывания представителя Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По его словам, "военный [британский] корабль сопровождал танкер под флагом Великобритании и пытался не допустить его [танкера] задержания".

Агентство IRNA в пятницу информировало, что КСИР задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега для проверок.

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