В Иране утверждают, что задержанный танкер сопровождал британский военный корабль

20 июля 2019 21:46 (UTC+04:00)

Задержанный Ираном танкер, шедший под флагом Великобритании, сопровождал британский военный корабль, препятствовавший действиям иранской стороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya, приводя высказывания представителя Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По его словам, "военный [британский] корабль сопровождал танкер под флагом Великобритании и пытался не допустить его [танкера] задержания".

Агентство IRNA в пятницу информировало, что КСИР задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега для проверок.

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