Иран представил модернизированную модель радара Falagh

10 августа 2019 18:15 (UTC+04:00)

Иран официально представил модернизированную модель многоцелевого радара Falagh. Об этом в субботу сообщило агентство Mehr, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За основу была взята радиолокационная станция российского производства "Гамма-ДЕ". Радар был доработан силами иранских военных конструкторов.

В сообщение отмечается, что новая установка будет интегрирована в систему противовоздушной обороны страны. Иранские военные планируют использовать ее совместно с зенитно-ракетной системой С-300.

Контракт на поставку Ирану ЗРК С-300 был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено в 2010 году. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу. В марте 2017 года зенитно-ракетный комплекс успешно прошел тестирование в Иране.

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