Посол Ирана в Великобритании заявил, что Grace 1 покинет Гибралтар 18 августа вечером

Иранский танкер Grace 1 покинет Гибралтар уже в воскресенье вечером. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что судно выйдет в море сегодня вечером", - написал дипломат. По его словам, с четверга, когда власти Гибралтара сообщили об освобождении судна, велась активная работа, нацеленная на выполнение всех необходимых портовых процедур и набор новой команды судна.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Организации портов и судоходства Ирана Джалиль Ислами, название танкера будет изменено с Grace 1 на Adrian Darya.

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