Секретарь Совбеза Ирана назвал ошибкой участие Тегерана в СВПД

20 августа 2019 12:22 (UTC+04:00)

Тегеран не должен был идти на подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в опубликованном во вторник интервью телеканалу NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шамхани отметил, что "в Иране есть люди, которые считают, что подписание СВПД в 2015 году было ошибкой". На вопрос журналиста, является ли секретарь Совбеза сторонником этой точки зрения, Шамхани ответил утвердительно. "Да. Я просто следую точке зрения населения Ирана", - подчеркнул он.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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