Тегеран направил эсминец в Аденский залив для защиты иранских судов

Тегеран для обеспечения безопасности иранских судов направил эсминец в Аденский залив. Об этом заявил заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эсминец направляется в сопровождении вспомогательного судна и вертолетоносца", - отметил Сайяри. По его словам, "задача заключается в обеспечении безопасности судоходства для кораблей Ирана". "Эсминец будет сопровождать плавательные средства в Аденском и Оманском заливах", - добавил контр-адмирал.

В воскресенье Сайяри заявил, что за последнее время в Аденском заливе и Красном море иранские вооруженные силы обеспечили сопровождение от 5 до 6 тыс. плавательных средств и готовы справиться с этой задачей в любой точке мира.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

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