Иран занял 10-е место по производству стали в мире

14 октября 2019 09:40 (UTC+04:00)

Ирану занял 10-е место по производству стали в мире. Об этом сообщил министр промышленности, рудников и торговли Реза Рахмани, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Иранский министр отметил, что Иран преодолел такие страны, как Франция и Италия в производстве стали, и теперь производство стальной продукции выросло на более 9%.

Общий объем производства стали в первые семь месяцев 2019 года в Иране демонстрирует рост на 6,4%, а мировой рост на 4,5%.

В период с начала января по конец июля Иран произвел 14 млн 988 тысяч тонн сырой стали, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые семь месяцев этого года 64 страны-производителя стали произвели в общей сложности 1 млрд. 83 млн. 558 тыс. тонн сырой стали, что показывает рост на 4.5%.

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