В Иране снизился рост числа больных коронавирусом

Иран 30 марта 2020 08:52 (UTC+04:00)
В Иране снизился рост числа больных коронавирусом

Темпы роста числа инфицированных в 13 провинциях Ирана снизились. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По его словам, во многих деревнях и небольших городах с общей численностью в 32 млн. человек зафиксированы менее 5 случаев заражения коронавирусом.

Он на своем брифинге, который состоялся в формате видео-конференции назвал очень редкими случаи заражения в деревнях с общей численностью в 20 млн. человек.

«Почти 12 млн. человек живут в небольших городах, в которых также зафиксированы менее 5 случаев заражения», отметил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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