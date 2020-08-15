Новые послы Ирана в 6 странах встретились с президентом

БАКУ/Trend/- Новоназначенные послы Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике, Омане, Северной Корее, Боснии и Герцеговине, Намибии и Грузии встретились с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Встреча новоназначенных посолов с президентом состоялась перед началом их новой миссии в упомянутых странах.

Во время встречи президент пожелал успехов новым послам страны призвал их работать над развитием и укреплением всесторонних отношений с другими странами.

Рухани также подчеркнул необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества с этими странами.

Стоит отметить, что новым посолом Ирана в Азербайджане назначен официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.